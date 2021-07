1 sierpnia w Lublinie - wspólne śpiewanie w hołdzie Powstańcom Warszawskim

Najważniejszym punktem obchodów 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji "Burza" na Lubelszczyźnie będzie koncert pieśni powstańczych na placu Litewskim.

– Będzie to godny hołd dla Powstańców – mówi dowódca lubelskiej orkiestry wojskowej, chorąży Rafał Palutkiewicz. – Podczas koncertu będą utwory solowe, ale zaproponujemy, aby wszyscy zaśpiewali z nami „Hej, chłopcy bagnet na broń”, „Marsz Mokotowa”, „Pałacyk Michla”. To będą dla wszystkich piosenki i myślę, że to zadziała i będzie pięknie – dodał.