10 tenorów zaśpiewa w puławskim Domu Chemika. Będą estradowe hity, muzyka operowa i piosenki pop

Muzycy wystąpią w Puławskim Ośrodka Kultury Dom Chemika 2 grudnia 2021 roku. Tego wieczoru ze sceny wybrzmią między innymi takie utwory, jak "Forever and ever" z repertuaru Demisa Roussosa, "Canto della terra" Andrea Bocellego, ludowa pieśń ukraińska "Aksamitki", "Can't help falling in love" z repertuaru Elvisa Presleya, "La donna é mobile" z opery "Rigoletto", a w drugiej części koncertu także "Deszczowa piosenka", "La Bamba", "Hucułka Ksenia" i "Zacznij od Bacha". Koncert zakończy natomiast "We are the champions".

Utwory wykona 10 utalentowanych wokalistów z Polski i Ukrainy, którzy prezentują bogaty i różnorodny repertuar, koncertując po całej Polsce. Koncert przed puławską publicznością rozpocznie się o godzinie 19. Bilety można nabyć w kasie Puławskiego Ośrodka Kultury, a także online za pośrednictwem stron: www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl, www.ebilet.pl, www.domchemika.pl.

Informacje dotyczące zamówień można uzyskać też pod numerem tel. 73 756 70 14.