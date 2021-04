10 tysięcy maseczek ochronnych trafi do pasażerów lubelskiej komunikacji miejskiej. Gdzie je można otrzymać?

- Chcemy przypominać pasażerom o obowiązku zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej, a wszystko dla naszego wspólnego bezpieczeństwa – podkreśla Weronika Opasiak, rzeczniczka MPK Lublin. I dodaje: - Zależy nam na tym, by wyrobić u pasażerów nawyk zakładania maseczek i apelujemy o stosowanie się do tego nakazu, bo – niestety – nie wszyscy pasażerowie go przestrzegają.