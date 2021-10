10-letni Mateusz z Ujazdowa zaginął w 2007 r. Telewizja wyemituje program poświęcony tragedii rodziny Żukowskich

W drugim odcinku nowego sezonu „Opowiem ci o zbrodni” w telewizji Crime+Investigation Polsat gospodarzem programu będzie autor powieści kryminalnych Robert Małecki, który powróci do sprawy zaginięcia 10-letniego Mateusza Żukowskiego.

W 2007 roku, w Ujazdowie (okolice Zamościa), chłopiec miał bawić się z kolegami nad rzeką. Gdy nie wrócił do domu, rozpoczęto poszukiwania. W krzakach nieopodal znaleziono złożone kalosze i ubrania chłopca. Koledzy Mateusza motali się w zeznaniach i podawali różne wersje wydarzeń. Najbardziej prawdopodobną wersją było utonięcie. Rzekę przeszukiwano wielokrotnie – wykorzystywano do tego płetwonurków, echosondy i sonar. Okoliczne zarośla badano przy pomocy psa tropiącego. Niestety, bez rezultatu. Mateusz nie odnalazł się do dziś.