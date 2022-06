12 koncertów w trzy dni – przed nami kolejna edycja Muzyki Ucha Trzeciego

O „Trzecim Uchu” ja sam pisałem wiele razy, ale dla porządku i dla tych którzy o nim nic nie wiedzą, przypomnij idę tego cyklu.

Podczas gdy zaczynaliśmy eksperymentować z muzykami ze świata, główną moją intencją było rozwijanie brzmienia naszego zespołu, żeby nie gotować ciągle „zupy” w ten sam sposób i na tych samych „przyprawach”. Przypomnę, że nazwę zaczerpnęliśmy z audycji radiowej naszego kolegi, znawcy i kolekcjonera muzyki ciekawej Henryka Palczewskiego. Od 2014 roku udało nam się zagrać i wydać sporo muzyki z artystami z całego świata. To wszystko poszerza świadomość i powoduje, że z punktu w którym stoimy teraz można zobaczyć inną przestrzeń, inną głębię oraz inaczej postrzegać czas. Na zespół Tatvamasi mam dużo pomysłów i będę je powoli realizował. Natomiast idea Muzyki Ucha Trzeciego rozrosła mi się w głowie, po tym jak w ub. roku zorganizowaliśmy dwudniowe muzykowanie w Kamienicy Cudów z katalońskimi artystami: Vasco Trillą i Libą Villavecchia. Od tego czasu zacząłem łączyć muzyków inaczej. Nie tylko kolegów z Tatvamasi z gośćmi, ale również różnych muzyków indywidualnie w przeróżnych konfiguracjach. To według mnie powoduje, że ta idea staje się bardziej uniwersalna i jeszcze bardziej otwarta. Proponuję więc lubelskim artystom, których cenię, aby brali udział w eksperymentach polegających na kolektywnym tworzeniu nowej muzyki z zaproszonymi przeze mnie gośćmi bez wcześniejszego przygotowania. Mam ciągle z tyłu głowy cytat Roberta Antona Wilsona: „…żyjemy w tak gwałtownie zmieniających się czasach, że jedynym sensownym podejściem do sztuki jest eksperymentowanie, które umożliwia nam obserwacje jak tworzą się i rozpadają kolejne tunele rzeczywistości – czyli nowe sposoby porządkowania naszego postrzegania świata.” A co będzie później nikt z nas nie wie. Natomiast dosyć istotną kwestią są procesy występujące w naszych głowach właśnie później. Będąc uczestnikiem takiego wydarzenia stajesz się artystą i nie ważne jest czy jesteś twórcą czy odbiorcą, bo to jest symbioza i jeden bez drugiego istnieć nie może. Efektu tego zjawiska nie widać od razu z prostego powodu, otóż ta sztuka działa później.