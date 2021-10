126 słupów oświetleniowych stanie nad zalewem w Zamościu. Będzie jasno i znacznie bezpieczniej

Ścieżka pieszo-rowerowa powstała w sąsiedztwie popularnego zalewu w Zamościu. To jedno z ulubionych miejsc wypoczynku mieszkańców miasta. Zwłaszcza w sezonie turystycznym można tam spotkać wielu amatorów kąpieli wodnych i słonecznych. Ostatnio nie brakuje też rowerzystów i spacerowiczów.

Za jakiś czas wszyscy będą mogli odwiedzać to miejsce także wieczorami czy nocą. A to dzięki nowym latarniom ulicznym, które rozświetlą mrok. Staną one na 126 słupach oświetleniowych m.in. w okolicach miejscowej Rotundy i na pobliskim parkingu.

Będzie to już drugi etap tej inwestycji. Plac budowy będzie przekazany wykonawcy w czwartek (14 października).

Termin zakończenia prac to druga połowa grudnia.