16-latek wybrał się na przejażdżkę motocyklem. Mandat otrzymała jego matka

NOWE Komunijne przyjęcie rozpaliło emocje. Skończyło się na rodzinnej bijatyce

Policjanci zatrzymali 5 mężczyzn w wieku 19-27-lat, którzy uczestnicząc w przygotowaniach do uroczystości komunijnych pobili się. Efekt rodzinnej awantury okazał się fatalny dla wszystkich – jeden z uczestników trafił do szpitala, a pięciu innych do izby zatrzymań.