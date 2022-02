20 tysięcy pączków przygotowanych w jedną dobę? Okazuje się, że to możliwe - odwiedziliśmy lubelską cukiernię „Skierka” LSS Społem

Tłusty Czwartek to specjalny czas dla każdego cukiernika, jako że, zgodnie ze zwyczajem - każdy powinien zjeść wtedy chociaż jednego pączka - w "fabrykach wypieków" pojawia się ogromny ruch.

- Tłusty czwartek to z pewnością jest dla nas szczególny dzień. Cały okres karnawału, to czas kiedy mamy dużo większy ruch niż przez resztę roku, realizujemy też dużo zamówień. Jednak faktycznie, kulminacja przypada w tłusty czwartek - ludzie składają zamówienia na pączki już tydzień przed świętem (rekordzista zamówił 400 pączków)" - mówi zastępca kierownika cukierni Jolanta Ptasińska "Skierka".

Przygotowania do tłustego czwartku zaczęły się na długo przed 24 lutego. - Wszystko zaczyna się od zamówienia do naszej fabryki dużo większej ilości surowców niż normalnie, musimy sprowadzić ogromne ilości mąki, jajek czy mleka. - mówi Jolanta Ptasińska. Następnie przechodzimy do produkcji, którą zaczynamy w przeddzień święta około godziny 12:00. Robimy pączki cały dzień, na noc "przejmuje pałeczkę" druga zmiana i tak to trwa, aż do zamknięcia naszego sklepu w czwartek. - dodaje.