21.09.1982 r. Nadmiar wołowiny, deficyt wieprzowiny

Skąd te różnice? – Klienci chętniej kupują mięso wieprzowe i wędliny niż wołowinę. Wpływ miała także struktura dostaw do detalu: 60 proc. wołowiny, 30 proc. wieprzowiny i 10 cielęciny. Podział ten obowiązywał przy zakupie na kartki, ale w LSS zabroniono stosowania tych kryteriów, w efekcie czego wołowina pojawiła się w nadmiarze. Aby problemowi jakoś zaradzić doszło do spotkania przedstawicieli LSS z Zakładami Mięsnymi. Dyskusja była ponoć długa i gorąca, a jaki był jej skutek? – Wiceprezydent miasta podjął decyzję, że od października w sklepach LSS obowiązywać będą te same zasady kupna, co firmowych sklepach Zakładów Mięsnych. Komunikat w tej sprawie miał zostać wywieszony w każdym sklepie, tak by nikt nie miał żadnych wątpliwości.