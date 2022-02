23-letni Serb Stefan Ilic został nowym zawodnikiem drugoligowej Wisły Puławy

Ilic jest wychowankiem legendarnej i ocenianej przez wielu jako najlepszej w Europie szkółki Partizana Belgrad, gdzie trenował od najmłodszych lat. Następnie był wypożyczony do Teleoptika Zemun. Następnie reprezentował barwy FK Macva Sabac, z którym grał w serbskiej Superlidze. Ostatnie trzy rundy to występy w Budocnosti Dobanovci. W ubiegłym sezonie Stefan rozegrał trzydzieści dwa mecze w Prvej Lidze zdobywając osiem goli. Runda jesienna bieżącego sezonu to dwadzieścia spotkań oraz cztery gole.

Stefan reprezentował też barwy swojego kraju w kadrach do lat 17, 18 i 19.

Kibice mieli okazję oglądać nowego skrzydłowego w meczach towarzyskich z Energią Kozienice, gdzie zanotował asysty oraz w meczu z Chełmianką, który zakończył z golem na swoim koncie.

Z biało-niebieskimi na pół roku, albo na więcej, żegna się dwójka piłkarzy, która została wypożyczona do innych klubów.