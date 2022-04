3. liga. Chełmianka dalej imponuje. Wysoką formę potwierdziła też Avia

Coraz bardziej zmuszone do oglądanie się na strefę spadkową Podlasie Biała Podlasie podejmowało walczącą o awans Chełmiankę Chełm. Faworyt tego spotkania mógł być tylko jeden. Mowa oczywiście o podopiecznych trenera Tomasza Złomańczuka, którzy przed tygodniem po kapitalnym widowisku dla kibiców ograli Wisłę Sandomierz 4:3. Podlasie natomiast na swoim koncie miało dwie porażki z kolei, dlatego piłkarzom z Białej zależało, aby tej serii już nie przedłużać.

Pierwsza połowa dawała na to nadzieję, bo długo utrzymywał się bezbramkowy remis. W 39. minucie decydujący cios wyprowadziła jednak Chełmianka. Po rożnym dla Podlasie zawodnicy z Chełma wyszli z kontrą. Z futbolówka pod bramkę rywali popędził Ezana Kahsay, który następnie podał do Dawida Skoczylas. Ten mimo asysty obrońców zdołał pokonać golkipera rywali. Z początku drugiej odsłony do ataków ruszyli gospodarze. Te spełzły na niczym. Swoje szanse mieli też piłkarze Chełmianki, ale finalnie wynik nie uległ już zmianie. Chełmianka z dorobkiem 49 punktów zajmuje 4. miejsce i traci tylko dwa oczka do lidera – Siarki Tarnobrzeg.