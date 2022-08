3. liga. Derby piłkarskie, ale sport nieco w tle…

Ta niezmiennie stoi pod dużym znakiem zapytania. - Na ten moment nie mamy środków na pensje - mówił w zeszłym tygodniu upoważniony do działania w imieniu klubu Andrzej Posłajko, ojciec 23-letniego współwłaściciela, Konrada Posłajki, który w drugiej połowie lipca przejął znajdującą się nad przepaścią Lubliniankę razem z Rafałem Białkiem.

W miniony weekend miały być prowadzone rozmowy z potencjalnymi inwestorami, których rokowania nie były jednak optymistyczne. - Mogę powiedzieć, że do meczu z Chełmianką przystąpimy, ale nic w klubie nie uległo zmianie. Jeśli coś się wydarzy, przekażemy taką informację - wyjaśnia Andrzej Posłajko.

Kłopoty finansowe i ciągła niepewność bez wątpienia nie wpływają pozytywnie na zespół beniaminka z Lublina. - Na tyle, na ile możemy, to oczywiście przygotowujemy się do spotkania z Chełmianką. Mam drużynę świadomych tego, co się dzieje zawodników. Takie sytuacje na pewno nie pomagają w codziennej pracy. To już zbyt wiele. Jestem na granicy - komentuje trener Robert Chmura. - Nie szukamy sobie jednak żadnych wymówek. W każdym meczu będziemy walczyć, tym bardziej w tych można powiedzieć małych derbach Lubelszczyzny. W starciu z Chełmianką postaramy się pokazać z jak najlepszej strony - dodaje szkoleniowiec.