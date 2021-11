3 promile alkoholu w organizmie oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu. To nie powstrzymało 35-latka przed jazdą

Zgłoszenie o kierowcy jadącym tzw. wężykiem przez całą szerokość jezdni wpłynęło do puławskiej komendy w środę (17 listopada) w godzinach popołudniowych. Najpierw zgłosił to kierowca busa, który po zobaczeniu podejrzanie jadącego seicento zadzwonił na numer alarmowy, po czym próbował uniemożliwić "piratowi" dalszą jazdę, jednak jak donosi policja - „kierujący seicento zatrzymał się na chwilę, ale gdy to samo zrobił kierowca busa, ruszył i odjechał.”