32 granaty ręczne znalezione w lesie w Chodliku. Pochodzą z okresu drugiej wojny światowej

W środę (5 czerwca) około godz. 20.30 dyżurny opolskiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące znalezienie na terenie kompleksu leśnego w miejscowości Chodlik w powiecie opolskim przedmiotów przypominających niewybuchy. Na miejsce natychmiast skierowany został funkcjonariusz Nieetatowej Grupy Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego, który potwierdził tę informację.

- Znalezione przedmioty to 32 sztuki niewybuchów granatów ręcznych, niektóre wraz z zapalnikami pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej - relacjonuje aspirant Katarzyna Bigos. - Funkcjonariusze opolskiej jednostki zabezpieczyli miejsce znalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu rozminowania z Jednostki Wojskowej w Dęblinie, uniemożliwiając osobom postronnym dostęp do niewybuchu.