38 mln za znany hotel Victoria w Lublinie. "Pojawiło się kilku zainteresowanych zakupem"

Budowa hotelu Victoria ciągnęła się aż siedem lat, ale od lutego 1972 roku budynek przy ul. Narutowicza zaczął przyjmować pierwszych gości i robi to nieprzerwanie do dzisiaj. W 1972 r. Victoria należała do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hoteli Komunalnych, a została sprywatyzowany w 2002 roku. Hotel kupił wtedy za 6 mln zł podkarpacki biznesmen, Ryszard Podkulski, który jest też m.in. właścicielem w Rzeszowie hoteli Rzeszów, Forum i Metropolitan oraz Galerii Rzeszów.

W ostatnim czasie "Victoria" przeszła gruntowny remont. 10-piętrowy hotel został odnowiony za 5,5 mln złotych. - Jest w pełni wyposażony po remoncie w 2019 roku - informuje zarząd spółki B3S Sp. z o.o. Sp. J, który jest właścicielem obiektu. Firma chce sprzedać obiekt z dużym zyskiem, czyli za 38 mln zł.