4. liga. Świdniczanka lepsza od Stali. Nowy trener, ale Kryształ stary

Na pierwszy ogień mecz na szczycie pierwszej grupy lubelskiej. W Poniatowej Stal mierzyła się ze Świdniczanką. Beniaminek rozpoczął sezon od trzech wygranych i jednej porażki, ale i tak faworytem niedzielnej potyczki byli goście ze Świdnika. Pierwsza, dosyć zacięta połowa, nie przyniosła bramek. Ta padła dopiero w 53. minucie, a na listę strzelców wpisał się Michał Zuber.

– Początek dobry, stworzyliśmy stuprocentową sytuację, ale jej nie wykorzystaliśmy. Pierwsze pół godziny gry należało do nas, ale potem rozkręcili się rywale i to oni przejęli kontrolę. Strzelili nam bramkę, na którą mogliśmy odpowiedzieć, choć podwyższyć mogła też Świdniczanka. Myślę, że to było zasłużone zwycięstwo gości – ocenia trener Stali, Kamil Witkowski.

Start rozgrywek w wykonaniu jego podopiecznych był sporym zaskoczeniem. Trzy wygrane rozbudziły nadzieje niektórych sympatyków. Po nich przyszły dwie porażki.