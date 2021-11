400 Mieszkań Plus w Lublinie przy ul. Krochmalnej. Są już pierwsze wizualizacje

Prace projektowe lubelskiego osiedla rozpoczęły się w lipcu bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana na terenie należącym niegdyś do Cukrowni Lublin, który od przeszło dekady nie pełni już funkcji przemysłowych. Od kilku lat pocukrowniczy plac był wynajmowany przez ośrodki szkolenia kierowców, które urządziły tam plac manewrowy do nauki jazdy. W grudniu 2020 roku działkę zakupiono pod budowę osiedla mieszkaniowego.

- Głęboko wierzę, że właśnie nasza inwestycja będzie jedynym z ważnych impulsów do przywrócenia tej dzielnicy mieszkańcom oraz stworzenia z niej atrakcyjnej części miasta – przekonuje Wojciech Caruk, prezes PFR Nieruchomości S.A., inwestor osiedla.

Mieszkanie Plus

Do tej pory w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus" powstało w kraju 1977 lokali. W naszym regionie np. w Świdniku czy Białej Podlaskiej. Z oferty mogą skorzystać osoby, które stać na płacenie czynszu, ale nie na wysokie kredyty hipoteczne. Program oferuje mieszkania w dwóch opcjach: wynajmu oraz wynajmu z dojściem do własności.