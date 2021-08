43. Lubelska pielgrzymka na Jasną Górę. "Czasem coś zaboli". Pątnicy dotarli do sanktuarium w Deleszycach. Zobacz zdjęcia

Sztafetę pielgrzymkową szóstego dnia wędrówki przejęły grupy: 18, 19 i 1. Dołączyły do Trójeczki, która na pątniczym szlaku jest od początku. Pielgrzymom w poniedziałek (9 lipca) przyświecała myśl: "Życie złożone w darze". Do pokonania był dystans ok. 30 km, zwieńczony mszą św. w Daleszycach.

Swoje pierwsze kroki na pielgrzymim szlaku postawili o godz. 8 pątnicy z grup "dochodzących". Trójeczka do Bielin musiała dotrzeć z pola namiotowego. Dla kapucyńskiej grupy noc okazała się mokra – padał deszcz. Jeden z namiotów przemókł na skutek niedopatrzenia sióstr. Reszta pielgrzymów suchą stopą rozpoczęła dzień.

Pierwszy postój tego dnia miał miejsce w Skorzeszycach. Na kolejnym na pielgrzymów czekała msza św. w sanktuarium maryjnym celebrowana przez ks. Tadeusza Cudzika i ks. Mirosława Ładniaka. Daleszyce, gdzie od niedawna jest Sanktuarium Matki Bożej Daleszyckiej, to od lat bardzo gościnna parafią dla lubelskiej pielgrzymki.