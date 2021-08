62 projekty mieszkańców nie przebrnęły przez sito oceny formalnej budżetu obywatelskiego. Zobacz, co znalazło się na tej liście Artur Jurkowski

Oświetlenie bulwaru nad Bystrzycą, nowy asfalt na Popiełuszki czy pomnik króla Władysława Łokietka na placu przed ratuszem - to m.in. projekty złożone przez lublinian do budżetu obywatelskiego na 2022 r., które nie przeszły przez sito oceny formalnej. Łącznie na liście są 62 pozycje czyli prawie 30 proc. zgłoszonych pomysłów. W ósmej edycji budżetu do rozdania jest 12,5 mln zł. Głosowanie na przełomie września i października.