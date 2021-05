64 psy odebrane z pseudohodowli. Interwencja była już w styczniu, ale właściciel dostał "szansę na poprawę"

W czasie sobotniej (1 maja) interwencji z gospodarstwa zabrano 64 psy. Działania przeprowadziła Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt EX LEGE ze Stowarzyszeniem Pogotowie dla Zwierząt i wolontariuszami z całej Polski, którzy na czas przeprowadzenia czynności stali się częścią Fundacji Ex Lege. W akcji brała udział także policja.

Zwierzęta zabezpieczono po decyzji Prokuratury Rejonowej w Opolu Lubelskim w tej sprawie. Co ciekawe – śledczy znają temat pseudohodowli co najmniej od kilku miesięcy. Podobnie jak powiatowy lekarz weterynarii w Opolu Lubelskim. Już w styczniu, po interwencji Stowarzyszenia Pogotowie dla Zwierząt, w gospodarstwie była policja.

– Na tamtą chwilę według nas do natychmiastowego odbioru kwalifikowało się 18 psów – wychudzonych, przemarzniętych, z zagrożeniem zdrowia i życia – tłumaczy Mariusz Zalewski, powiatowy lekarz weterynarii w Opolu Lubelskim. – Zawsze należy dać szansę właścicielowi na poprawę warunków. Tutaj właściciel zadeklarował taką chęć, w lutym zaczął coś zmieniać, ale później wszystko wróciło do poprzedniego stanu – przyznaje Zalewski.

Jak poinformował Marcin Pytka właścicielowi pseudohodowli już wcześniej postawiono zarzuty znęcania się nad zwierzętami. Grozi za to do 3 lat więzienia.

Potrzebna pomoc

Obecnie wszystkie odebrane psy przebywają w hotelu. Wkrótce muszą zostać przewiezione do domów tymczasowych na czas prowadzenia postępowania. Osoby zainteresowane pomocą w tym względzie proszone są o zgłaszanie się do Fundacji EX LEGE oraz do Pogotowia dla Zwierząt.

Nie kupuj, adoptuj

Organizacje zwierzęce od lat apelują, żeby nie kupować zwierząt, ale decydować się na adopcję. Jeśli jednak koniecznie chcemy kupić, korzystajmy ze sprawdzonej hodowli. Sprawdźmy dokumenty, przyjrzyjmy się warunkom, w jakich żyją tam zwierzęta.

– Dopóki będzie popyt na psy za kilkaset złotych, nieposiadających dokumentacji medycznej, kupowanych bez sprawdzenia warunków, w jakich żyły, bo komuś zamarzył się słodki szczeniaczek konkretnej rasy, dopóty będzie istniał ten biznes kumulujący zyski bez nakładów – czytamy na stronie EX LEGE.