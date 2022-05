68 tysięcy złotych dla puławskich placówek oświatowych. To efekt Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Jak poinformował na swojej stronie Urząd Miasta Puławy - miasto otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakłada realizację działania, które finansowane jest w 80% z budżetu państwa i w 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast z budżetu Miasta Puławy to kwota 17 tyś. zł.

Łącznie do puławskich placówek oświatowych trafiło 85 tysięcy złotych. Wsparcie finansowe otrzymało 11 przedszkoli oraz 3 szkoły podstawowe prowadzone przez Miasto Puławy. Do przedszkoli trafiło łącznie 40 000 zł, natomiast do szkół podstawowych 45 000 zł.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem, którego celem ogólnym jest poprawa stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.