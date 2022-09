70-lat Radia Lublin wymalowane na ścianie

- Bardzo się cieszę, że państwo jesteście, że możemy odsłonić ten mural. Bardzo chciałbym podziękować autorowi, czyli panu Dawidowi Ryskiemu. Pan Ryski jest nie tylko utalentowanym grafikiem ale i muzykiem, a to jest to co jest wspólne z Radiem Lublin. My też łączymy i muzykę i sztukę. To jest bardzo piękne. Dziękuję tez tym, którzy stworzyli ten mural, czyli ekipie z Brain Damage Gallery. Ogłaszam urodziny Radia Lublin za otwarte i rozpoczynamy świętowanie – powiedział Mariusz Deckert, prezes Radia Lublin.