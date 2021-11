78. rocznica akcji Erntefest. Lublin oddał hołd ofiarom „krwawej środy”

Ciężko nawet pisać o wydarzeniach, które miały miejsce na terenie naszego miasta niecałe 80 lat temu. Tak samo jak wtedy, tak i kilkadziesiąt lat później - ciężko uwierzyć, że takie wydarzenia faktycznie miały miejsce, cytując Zofie Nałkowską - ciężko uwierzyć, że ludzie ludziom zgotowali ten los.

Jednak mimo tego, że nie jest łatwo wracać myślami do tego wydarzenia, to z całą pewnością zasługuje ono na pamięć, a co najmniej na zapamiętanie - aby już nigdy więcej się nie powtórzyło. Aktion Erntefest, czyli z niem. Operacja „Dożynki" to kryptonim akcji mającej na celu masowy mord Żydów, który został przeprowadzony w dniach 3-4 listopada na terenie dystryktu lubelskiego. Tego dnia w obozach na terytorium naszego województwa m.in na Majdanku, w Poniatowej oraz w Trawnikach wymordowano niemal wszystkich więźniów żydowskiego pochodzenia - łącznie około 42-tysięcy ludzi. W samym obozie na Majdanku tego dnia zabito około 18 tysięcy osób - była to największa masowa egzekucja w historii hitlerowskich obozów koncentracyjnych.