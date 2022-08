79. Tour de Pologne. Kolumbijczyk Sergio Higuita najlepszy na etapie z Kraśnika do Przemyśla

Kolarze ze startu honorowego wyruszyli z al. Niepodległości w Kraśniku, po przejechaniu prawie 9 kilometrów Czesław Lang, dyrektor generalny Tour de Pologne dał znak do startu ostrego i zawodnicy rozpoczęli najdłuższy z tegorocznych etapów (238 km).

Natychmiast pierwsi zawodnicy próbowali oderwać się od peletonu. Prób, mniejszych i większych grupek, odskoczenia było kilka. Szybko jednak były niwelowane przez peleton. Wśród pierwszych, którzy zaatakowali był m.in. Patryk Stosz, czyli lider klasyfikacji na najaktywniejszego zawodnika.

- Moim celem będzie znowu zabrać się w ucieczce i powalczyć na premiach. Zobaczymy czy się uda, czy pozwolą mi na to nogi. Mimo, że dobrze się czuję, to wieczorem w pokoju odczuwam ten wysiłek – mówił Polak po niedzielnym etapie z Chełma do Zamościa.

Ostatecznie Patryk Stosz nie znalazł się w grupie kolarzy, którym udało się w końcu odjechać. W uciekającej grupie byli natomiast dwaj jego koledzy z reprezentacji Polski – Piotr Brożyna i Marcin Budziński, a także Matthias Braendle i Edward Theuns. Po dwóch kilometrach dołączył do nich jeszcze Michel Hessmann i to właśnie kolarz grupy Team DSM najdłużej opierał się pościgowi peletonu.