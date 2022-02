80. rocznica urodzin Piotra Szczepanika. Artysta od początku do końca związany był z Lublinem

Z Lublinem wiążę się także początek artystycznej drogi Szczepanika. Studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i związał się z kabaretem Czart, z którym występował w kawiarni „Czarcia Łapa” na Starym Mieście. Debiutował w 1963 na Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie.

Był samoukiem. O początkach swojej kariery mówił w rozmowie z „Kurierem Lubelskim”.

– Pamiętam ten dzień, kiedy ruszałem z Lublina do Warszawy pociągiem drugiej klasy, jako student oczywiście na swój koszt, na nagranie „Żółtych kalendarzy" (...). Wcześniej uczyłem się jej tutaj, w Lublinie (...). Wszedłem do studia. Nie było ani przez sekundę w mojej głowie kalkulowania, oj jak dobrze by było, żeby to się udało, bo będę sławny, piękny i bogaty. I od tamtej pory zawsze, przy każdym podejściu do mikrofonu, nie było żadnego kunktatorstwa, żadnych kombinacji.