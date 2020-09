81. rocznica wybuchu II wojny światowej. "Jesteśmy tu po to, żeby ostrzegać przed nienawiścią i pogardą"

- Wspominając dziś 81. rocznicę wybuchu II wojny pamiętajmy jak straszna, nieludzka, pełna pogardy dla drugiego człowieka, ideologia za nią stała. Ideologia wykluczenia, odczłowieczenia, odarcia z praw i godności drugiego człowieka za jego pochodzenie, narodowość, religię czy wygląd – podkreślał podczas uroczystości Michał Krawczyk, poseł KO. - Dlatego pamiętajmy, po co się tu dziś zebraliśmy. Jesteśmy po to, żeby złożyć hołd bohaterom tamtych dni, wspominać ofiary, ale też by ostrzegać przed nienawiścią, pogardą, odrzuceniem drugiego człowieka - dodał.

Lech Sprawka, wojewoda lubelski, mówił o wartościach, które od wieków towarzyszą narodowi polskiemu. - Pierwsza to wierność tradycji i wartościom związanym z polskim narodem od chrztu przyjętego przez Mieszka I. Druga to umiejętność wspólnego działania w obliczu największych zagrożeń – wyliczał wojewoda. - Jeśli dochowany im wierności, nie powtórzy się historia naszego narodu z XX wieku – zaznaczył.