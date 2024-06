Adopcja zwierząt ze schroniska: Jak odpowiedzialnie przygotować się na nowego członka rodziny?

Dziś o świadomej i odpowiedzialnej adopcji zwierząt ze schroniska. Inż. Karolina Pustuła i dr inż. Justyna Wojtaś z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przygotowały dla nas listę najważniejszych zasad i rad, dzięki którym nowy członek rodziny szybko zyska poczucie przynależności i stanie się szczęśliwym, integralnym członkiem naszego domu.

Podjęcie decyzji o adopcji

W Polsce, gdzie schroniska są często przepełnione, każda adopcja ma ogromne znaczenie. Jednak decyzja o adopcji zwierzęcia wiążę się z odpowiedzialnością, wymagającą starannego przygotowania i przemyślenia. Adopcja zwierzęcia to decyzja na całe jego życie. Codzienna opieka, regularne wizyty u weterynarza, odpowiednie żywienie oraz poświęcanie czasu na zabawę i szkolenie. Zwierzęta z schroniska mogą wymagać dodatkowej uwagi, zwłaszcza jeśli mają za sobą trudne doświadczenia. Pierwszym krokiem przed adopcją powinna być przede wszystkim odpowiednia edukacja w temacie wymogów utrzymania, diety konkretnego zwierzęcia czy też aktywności dobowej. Warto również zastanowić się co kieruje naszą decyzją o adopcji. Chcemy pomóc i uratować jakieś zwierzę? Nasze dziecko bardzo chce wymarzonego kotka lub pieska? A może od zawsze marzył nam się zwierzak i wreszcie mamy warunki do jego utrzymania? Czy jest to nagły wybór czy przemyślany? Decyzja o adopcji powinna być podjęta wspólnie przez wszystkich członków rodziny, ponieważ każdy będzie miał swój udział w opiece nad zwierzęciem. Powinniśmy ustalić, jakie obowiązki będzie miał każdy domownik. Czy dzieci są gotowe do pomocy przy codziennych obowiązkach, takich jak karmienie czy wyprowadzanie na spacer? Czy może cała odpowiedzialność spadnie na rodziców?

Co więcej, dzieci i inni członkowie rodziny powinni być świadomi, jak prawidłowo podchodzić do zwierzęcia, aby zbudować zdrową i bezpieczną relację. Możemy wcześniej omówić z wszystkimi zasady postępowania z pupilem, aby każdy wiedział, jak reagować w różnych sytuacjach i uniknąć zdarzenia, w którym zwierzę wróci do schroniska. Przemyślana adopcja to szansa na stworzenie pełnej miłości i satysfakcji relacji ze zwierzęciem, które zyska nowy, kochający dom.

Przygotowanie domu na przyjęcie nowego pupila

Przed adopcją warto przygotować dom na nowego członka rodziny. Zanim przywieziemy zwierzę do domu, trzeba upewnić się, że jest on bezpieczny. Warto sprawdzić:

Zabezpieczenie okien i balkonów - jeśli adoptowany jest kot, a mieszkanie znajduje się w bloku lub domu kilkupiętrowym, trzeba upewnić się, że okna i balkony są zabezpieczone siatkami, aby zapobiec wypadnięciu przez nie pupila,



Ukrycie kabli i przewodów - psy i koty mogą gryźć kable, można je ukryć lub zabezpieczyć specjalnymi osłonkami,



Zamknięcie lub zabezpieczenie szafek z chemikaliami - detergenty, środki czystości i inne chemikalia powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla zwierząt,



Usunięcie trujących roślin - niektóre rośliny doniczkowe są toksyczne dla zwierząt, np. lilie, filodendrony czy fikusy. Przed przybyciem nowego czworonoga konieczne może być usunięcie ich z domu lub umieszczenie w miejscach niedostępnych dla zwierzęcia.

Kolejnym etapem powinno być zaopatrzenie się we wszystkie potrzebne akcesoria dla zwierząt. Czyli miski na jedzenie i wodę, legowisko, kuweta w przypadku kotów (najlepiej jeśli możemy zapewnić kotu dwie kuwety, w dwóch, różnych miejscach), zabawki oraz smycz i obroża dla psa. Niektóre schroniska zapewniają „wyprawkę” zawierającą rzeczy potrzebne do nowego domu, jednak należy się upewnić wcześniej czy schronisko z którego chcemy adoptować zwierzę zapewnia taką wyprawkę. Przed adopcją ważne jest również przygotowanie się na regularne wizyty u weterynarza, dlatego najlepiej znaleźć lokalny gabinet weterynaryjny, w którym możemy umówić pierwszą wizytę kontrolną.

Wybór odpowiedniego dla nas pupila

Przed adopcją warto zastanowić się nad naszym stylem życia, codziennymi obowiązkami i tym, ile dziennie możemy poświęcić czasu dla zwierzaka. Tak samo jak my, tak różne zwierzęta mają różne potrzeby, dlatego ważne jest, aby wybrać takiego pupila, który najbardziej będzie pasował do naszego trybu życia. Jednak należy pamiętać, że zarówno psy, jak i koty, mogą zachowywać się inaczej w naszym domu niż kiedy przebywały w schronisku. Jest to dla nich duża zmiana, która może wymagać czasu na adaptację i akceptację nowego otoczenia, zasad oraz osób.

Niektóre psy są bardziej energiczne i potrzebują dużo aktywności, zarówno fizycznej jak i umysłowej, inne są spokojniejsze i preferują leniwe dni na kanapie lub mniejszy wysiłek. Koty również mają różne charaktery – od towarzyskich ekstrawertyków po bardziej niezależnych introwertyków. Warto przed adopcją również poznać historię zwierzaka, o ile dostępne są takie informacje. Zwierzęta ze schroniska mogą mieć za sobą trudne doświadczenia, które wpłynęły na ich zachowanie. Wiedza o ich przeszłości może pomóc nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i ewentualne lęki. Powinniśmy również wziąć pod uwagę stan zdrowia zwierzęcia i to, czy w konkretnym przypadku nie jest wymagana specjalistyczna opieka weterynaryjna i czy poradzimy sobie z nią finansowo. Przy adopcji nowego zwierzęcia do domu z już obecnymi czworonogami, warto zaplanować stopniowe wprowadzanie, aby uniknąć stresu i konfliktów.

Wizyta w schronisku

Schroniska mają różne procedury adopcyjne, ale zazwyczaj obejmują one wypełnienie ankiety adopcyjnej, rozmowę z pracownikiem schroniska oraz podpisanie umowy adopcyjnej. Ważne jest, aby być szczerym i otwartym podczas tego procesu, ponieważ jego celem jest znalezienie najlepszego domu dla zwierzęcia, w którym zostanie już na stałe.

Pracownicy schroniska i wolontariusze znają swoich podopiecznych i mogą nam doradzić w wyborze odpowiedniego dla nas członka rodziny. Na podstawie wywiadu pracownicy schroniska mogą zasugerować zwierzęta, które mają charakter i potrzeby zgodne z naszymi oczekiwaniami. Przed podjęciem ostatecznej decyzji powinniśmy spędzić czas z upatrzonym przez nas pupilem. W przypadku psa, można wyjść z nimi na spacer próbny, zobaczyć jak reaguje na smycz, na naszą obecność, a także inne bodźce w otoczeniu. Z kotami również możemy spędzić czas przed adopcją, możemy go poświęcić na wspólną zabawę czy obserwowanie ich reakcji na nas.

Nie powinniśmy podejmować decyzji pochopnie czy pod wpływem uczuć. Powinniśmy spędzić czas z kilkoma zwierzętami, aby zobaczyć, które najlepiej pasują do naszej rodziny. Jeśli to możliwe, w wizycie w schronisku uwzględnijmy wszystkich członków rodziny, którzy będą mieszkać z nowym zwierzakiem. To ważne, aby każdy miał szansę poznać przyszłego pupila i ocenić, czy pasuje do naszego stylu życia. Wiele schronisk oferuje wsparcie po adopcji, takie jak porady behawioralne czy pomoc weterynaryjna. Nie wahajmy się z nich skorzystać – to nie tylko zwiększa szanse na udaną adopcję, ale również pokazuje, że schronisko naprawdę dba o los swoich podopiecznych.

Pierwsze dni w nowym domu

Pierwsze dni po adopcji zwierzęcia ze schroniska są kluczowe dla jego adaptacji do nowego otoczenia. Zarówno psy, jak i koty mogą początkowo wykazywać objawy stresu, takie jak ukrywanie się, brak apetytu czy nadmierne lęki.

W trakcie tego okresu nie powinniśmy zmuszać pupila do interakcji. Trzeba zwierzęciu pozwolić na samodzielne eksplorowanie nowego otoczenia. Wprowadzenie do różnych pomieszczeń powinno być przeprowadzone stopniowo, aby nowy lokator nie czuł się przytłoczony. Warto razem z nowym członkiem rodziny wprowadzić do naszego domu stałą rutynę karmienia, spacerów i czasu na zabawę. Pozwoli nam ona na zapewnienie zwierzęciu większego komfortu i bezpieczeństwa. Przyda się również zapas cierpliwości do zagubionego w nowym otoczeniu czworonoga. Jeśli adoptujemy psa, najlepiej rozpocząć szkolenie i socjalizację jak najszybciej. Dla kotów, potrzebne jest zapewnienie odpowiedniej stymulacji i miejsca do wspinaczki i zabawy. Przygotowanie odpowiedniego środowiska, ustalenie rutyny, budowanie zaufania, dbanie o zdrowie, socjalizacja i szkolenie, oraz ciągłe monitorowanie i dostosowywanie opieki to kluczowe kroki, które pomogą zwierzęciu poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki cierpliwości, zrozumieniu i odpowiedniej opiece, nowy członek rodziny szybko zyska poczucie przynależności i stanie się szczęśliwym, integralnym członkiem Twojego domu.

