Afrykańskie upały w Polsce? Czekają nas bardzo wysokie temperatury

W wymienionych obszarach już w czwartek temperatura ma przekroczyć 30 stopni C (prognozowane temperatury sięgają 32-34 stopni C). Wyjątkowo ciepłe mają być także noce - po zmroku termometry mają pokazywać powyżej 20 stopni C. Niewykluczone są również burze.

Prognoza pogody dla województwa lubelskiego

Według synoptyków na Lubelszczyźnie póki co nie odczujemy aż takich upałów jak w zachodniej części kraju. Do końca tygodnia temperatura w naszym regionie ma się utrzymywać na poziomie 25-30 stopni C w dzień i w okolicach 13-20 stopni C w nocy.