Agrounia wyprowadza rolników na ulice. W środę w Lublinie zablokowana na kilka godzin zostanie część al. Tysiąclecia

- Rolnicy zmuszeni są do wyjść na drogi, bo polski rząd nie radzi sobie z obecną sytuacją, polski rząd wyprowadził nas, rolników na wielki zakręt, z którego możemy wypaść. My nie będziemy umierać w ciszy - mówi Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. W Lublinie zapowiedział „akcję strajkowa”, która w najbliższą środę (9 lutego) odbędzie się na terenie całego kraju. Informuje, że ma już zgłoszonych 44 protestów. Obędą się w miastach m.in. w Lublinie.

- Dlaczego? Bo chcemy zwrócić uwagę mieszkańców miast na to, że problemy rolników to także problemy ludzi w mieście. W pierwszej kolejności to dotyka nas, producentów żywności ale w drugiej to będzie dotknięcie ludzi, którzy będą musieli płacić horrendalne sumy za żywność – tłumaczy Kołodziejczak.