Akademia Zamojska ma nowy statut. Wręczył go minister Przemysław Czarnek

NOWE Będzie jaśniej. Na Hajdowie – Zadębiu oświetlonych ma być ponad 800 metrów ulic

Hajdowska, Zadębie i Jarmarczna – to trzy ulice, wzdłuż których ma stanąć oświetlenie drogowe. To drugie podejście do inwestycji. Pierwszy wykonawca zerwał...