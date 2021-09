Akademia Zamojska ma pierwszego rektora. Zamierza dbać o dawny „etos” uczelni Bogdan Nowak

Rektor Paweł Skrzydlewski w swoim nowym gabinecie Bogdan Nowak

Ta informacja zelektryzowała nie tylko lokalne media. Akademia Zamojska ma pierwszego po swojej reaktywacji rektora. Został nim dr hab. Paweł Skrzydlewski m.in. dotychczasowy wykładowca PWSZ w Chełmie. To jeden z doradców Przemysława Czarnka. I to właśnie ten minister powołał go na nowe stanowisko. Co nowy rektor mówi o Zamościu i swojej nowej sytuacji?