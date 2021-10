Akademia Zamojska wzięła pod swoje skrzydła Uniwersytet Trzeciego Wieku. Połączenie takich sił może dać wiele rezultatów

„Uniwersytet Trzeciego Wieku jest społecznością ludzi, którzy pragną poznania prawdy, dobra i piękna. To ludzie, którzy bezinteresownie skupiają się na zdobywaniu wiedzy” - podkreśla w informacji przysłanej do naszej redakcji rektor Skrzydlewski. „Jest to inicjatywa niezwykle ważna i cenna dla Akademii Zamojskiej, gdyż pozwala ona rozpowszechnić w społeczności lokalnej ideę samej Akademii i jej pracę oraz zwraca uwagę na to, jak uniwersalny wymiar ma w ogóle akademia, jako uczelnia wyższa”.