Akademicki Lublin. Jak będzie wyglądało życie studenckie w naszym mieście?

Kolokwium z organizacji życia

– Przeprowadzka na studia do innego miasta to dla mnie duże przedsięwzięcie i to nie tylko z powodu pieniędzy – mówi studentka pierwszego roku etnologii, Antonina Kozak. – Kiedy chcemy pogodzić i przeprowadzkę, i pracę, to sprawia, że w końcówce września i na początku października działamy na niesamowicie wysokich obrotach i trochę nawet nie wiemy, co się dzieje dookoła. Dlatego dobrze by było, gdyby uczelnia od razu jasno powiedziała, w jakich warunkach będzie się odbywała nauka i podała plan lekcji, tak żebyśmy wiedzieli, ile uczymy się zdalnie, a ile stacjonarnie.