Akcja „Czarnek Out” w Lublinie. Zobacz zdjęcia

We wtorek przy Al. Racławickich w Lublinie ruch Akcji Demokracja zwołał konferencję związaną z odsłonięciem pierwszego billboardu „Nie damy się Czarnkowi”, inaugurującego ogólnopolską kampanię „Czarnek Out”, promującą akcję „Obywatelskie wotum nieufności dla ministra Czarnka”, którą na stronie AD podpisało już ponad 112 tysięcy osób.

- Minister Czarnek pochodzi z Lublina, dlatego Akcja Demokracja zaplanowała w naszym mieście najwięcej billboardów – tłumaczyła we wtorek Magdalena Długosz z Razem. - Już kiedy Czarnek był wojewodą lubelskim, jako partia Razem stosowaliśmy pisma, które wskazywały, że jest to osoba nieodpowiednia na tym stanowisku. To osoba, która przynosi wstyd i nie reprezentuje obywateli Lubelszczyzny – podkreśla Długosz. – Teraz widzimy, jak duży jest sprzeciw całego już społeczeństwa przeciwko ministrowi Czarnkowi. Dlatego wydaje nam się, że tego typu pozytywna kampania doda otuchy osobom czującym się przez ministra, a więc osobę na eksponowanym stanowisku, wyszydzane. Osobom, które czują się przez niego nieakceptowane. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w państwie prawa i przeciwko temu protestujemy.