Akcja inteGRAcja już w piątek i sobotę. Na dzieci czeka wiele atrakcji

Akcja inteGRAcja to dwudniowe spotkania dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy. Uczestnicy spędzą wspólnie czas na gotowaniu, graniu w gry planszowe i pracach rękodzielniczych. Nad tym wszystkim będą czuwać studentki z UMCS-u a także z Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego Ukrainy im. Łesi Ukrainki.

– Udział w zaplanowanych aktywnościach to możliwość poznania siebie nawzajem, co ułatwi nawiązywanie znajomości i przyjaźni w nowym roku szkolnym. Zapraszamy na bezpłatne spotkania i warsztaty, będzie to czas dobrej zabawy ułatwiający znalezienie tego co łączy dzieci i młodzież z obu krajów. To ważne, by Lublin był miastem otwartym i włączającym nowo przybyłe osoby z Ukrainy do swojej społeczności – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji, Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży.