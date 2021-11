Akty wandalizmu przy ul. Kaskadowej w Lublinie. Mieszkańcy boją się tam parkować

O problemach mieszkańców z wandalami poinformowała nas nasza Czytelniczka.

– Ręce opadają, co oni tu wyprawiają - skarży się mieszkanka bloku przy ul. Kaskadowej 11, prosząc o anonimowość. – Wszystko przez to pobliskie boisko. Zbierają się tam różne typki, najpierw piją alkohol, potem słychać krzyki, burdy, awantury. Najgorzej jest w weekendy. W nocy spłonął kiedyś jeden z pojemników na śmieci. Znajdował się przy altanie śmietnikowej w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu. Podejrzewam, że podpaliły go te same osoby, które tam imprezują – mówi kobieta.