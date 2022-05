Al. Solidarności w Lublinie zmieniła limity prędkości. Zniknęło ograniczenie do 50 km/h. Jak szybko można tam teraz jeździć? Sprawdź

Zmiany na al. Solidarności to kontynuacja wprowadzania stałej organizacji ruchu na tej arterii, która zaczęła się w 2021 r. Obejmowała trzy elementy: zmianę granicy obszaru zabudowanego, ujednolicenia dopuszczalnej prędkości, dopuszczenia dodatkowego pasa do ruchu.

- Ostatnie elementy tego projektu wprowadzono 5 maja. Wówczas zmieniono lokalizację oznakowania granicy obszaru zabudowanego na al. Solidarności, poprzez jej przeniesienie przed skrzyżowanie al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Ducha – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Jednocześnie wprowadzono nowe limity prędkości. Wcześniej na al. Solidarności panował prawdziwy drogowy „misz-masz”. Na większości trasy była to „prędkość podwyższona” i pedał gazu można było wciskać do 70 czy nawet do 90 km/h. Ale były też odcinki gdzie musieliśmy jeździć wolniej – 60 km/h czy 50 km/h.