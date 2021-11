Ale Heca, do kawy dosypują poezję!

Rozmawiać z poetą będzie Wojciech Dunin-Kozicki, właściciel kawiarni, a także poeta. Jest autorem dwóch książek: „Umysłu na posyłki i wierszy na przechadzki” i „Układam kamienie, żeby leżały równo”. Gościem spotkania otwierającego cykl będzie Rafał Kasprzyk.

– Poznaliśmy się na nocy teatrów, chyba w Zamościu. Jeździliśmy tam ze znajomymi z Szafą Poezji, on usłyszał i się zachwycił i zaczął za nami chodzić po parku. Podkradał nam ręczniki z pokoju hotelowego, dosiadał się na stołówce do koleżanek, które się do nas dosiadały. Niedawno trafiam na jego wiersz w gazecie, naprawdę dobry i myślę sobie: niemożliwe, to chyba nie ten sam człowiek – żartuje Wojciech Dunin-Kozicki.