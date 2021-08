Aleksandra Mirosław debiutuje na igrzyskach. Awans do finału zapewni wygrana w czasówce

W eliminacjach wystąpi 20 zawodniczek. Lublinianka jest jedyną Polką. Do finału awansuje osiem najlepszych po trzech konkurencjach. Dla Aleksandry Mirosław priorytetem pozostaje wspinaczka na czas. - Jedyny sposób awansu do finału, to wygranie przez Olę jej koronnej dyscypliny i powalczenie o jak najlepsze miejsca w pozostałych konkurencjach. Już nawet z drugiego miejsca w czasówce będzie trudno o awans – przyznaje Mateusz Mirosław, mąż i jednocześnie trener Aleksandry.