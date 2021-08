Aleksandra Mirosław powalczy o medal w Tokio. „Pokażmy Oli naszą solidarność w tym historycznym momencie!" KS

Adrian Tomczyk/archiwum

Aleksandra Mirosław we wspaniałym stylu awansowała do finału w Tokio. Lublinianka genialnie zaprezentowała się w konkurencji na szybkość – zabrało jej 0,01 sekundy do pobicia rekordu świata. 6 sierpnia cały Lublin będzie trzymać kciuki, zwłaszcza Centrum Wspinaczkowe „Kotłownia”.