Aleksandra Mirosław triumfowała w Salt Lake City w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej

Lublinianka w finale osiągnęła czas 7,38 i okazała się szybsza od Amerykanki Emmy Hunt – 7,53. Blisko podium była także inna zawodniczka KW Kotłownia Lublin - Patrycja Chudziak, ale w rywalizacji o trzecie miejsce lepsza okazała się Miho Nonaka. Polka uzyskała rezultat 10,40, a Japonka 8,95. Na szóstej pozycji sklasyfikowana została ponadto Natalia Kałucka.

– Lepszego rozpoczęcia sezonu chyba nie mogłam sobie wyobrazić. Pierwszy start w Pucharze Świata w 2021 roku i złoto wylądowało na mojej szyi. Przed zawodami w mojej głowie miałam praktycznie tysiąc różnych scenariuszy. Szczerze mówiąc nie do końca wiedziałam czego oczekiwać – mówi Aleksandra Mirosław, zawodniczka KW Kotłownia Lublin.

– Był to pierwszy mój start od mistrzostw Europy, gdzie nabawiłam się kontuzji palca, ale po oficjalnym treningu wiedziałam, że wróciłam na odpowiednie tory i będzie dobrze. Ostatnie pół roku nie należało do najłatwiejszych dla mnie, zaliczyłam wiele wzlotów oraz upadków, jednak wróciłam i naprawdę jestem dumna z siebie! Przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio jeszcze dużo pracy przede mną, ale dla mnie ten start, to jak krok milowy naprzód. Do Polski wracam spokojna i gotowa na ostatnią prostą w przygotowaniach do Tokio – dodaje jedyna reprezentantka Polski na nadchodzących igrzyskach olimpijskich.