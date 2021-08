Aleksandra Mirosław wróciła do Lublina. Klub, województwo i miasto dumne z rekordzistki świata. Zobacz zdjęcia

- Wróciłam szczęśliwa, usatysfakcjonowana i z uśmiechem na twarzy. Wiem, że zrobiłam wszystko, co mogłam i jestem jak najbardziej zadowolona. Do Tokio jechałam po olimpijski finał oraz rekord, a wracam z rekordem świata i czwartym miejscem. Uważam, że jak na dyscyplinę debiutującą i rywalizację w konkurencji, w której się nie specjalizuję, to jest bardzo dobry wynik - mówi lublinianka.

6,84 - to wynik, który dał zawodniczce z Lublina rekord świata. Polka startując w swojej koronnej konkurencji, poprawiła go o 0,12 sekundy. Poprzedni najlepszy rezultat należał do Rosjanki Julii Kapliny. - Poczułam ogromną ulgę i satysfakcję. To był wynik, na który czekałam ostatnie dziesięć lat. Pierwszy raz do rekordu świata zbliżyłam się w 2011 roku, później miało to miejsce w 2013, 2018 i 2019 roku. W końcu się udało. Już w eliminacjach brakowało mi tylko jednej setnej sekundy. Cały czas było blisko, ale nigdy nie wystarczająco, by ten rekord pobić. Wydaje mi się, że nie mogłam sobie wymarzyć lepszego momentu na ten sukces niż finał Igrzysk Olimpijskich w konkurencji, w której się specjalizuje. To był właśnie ten idealny bieg, po który jechałam do Tokio - cieszy się zawodniczka z Lublina.