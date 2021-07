Alert II-go stopnia dla województwa lubelskiego. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Pogoda, choć iście wakacyjna niesie ze sobą możliwość wyładowań atmosferycznych. IMGW ogłosiło 15 lipca alert dla całego województwa lubelskiego.

- Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć nawalne opady deszczu do 40 mm, lokalnie do 60 mm oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad. Największa intensywność zjawisk będzie w nocy – czytamy w komunikacie.