Amantadyna lekiem na Covid-19? „Tylko badania naukowe mogą potwierdzić lub wykluczyć skuteczność każdej nowej terapii”

I jakie są wyniki tych obserwacji?

To była grupa około 20 osób z całej Polski, która zażywała wcześniej cały czas amantadynę lub memantynę (analog amantadyny) ze względu na stwardnienie rozsiane, chorobę Parkinsona i choroby otępienne. Ta grupa pacjentów oprócz swojej głównej choroby, zetknęła się również z infekcją wirusową SARS-CoV-2 co potwierdzono badaniami molekularnymi. Okazało się, że nie doszło u nich do rozwoju pełnoobjawowego COVID-19 a stan neurologiczny też nie uległ pogorszeniu w wyniku nabytej infekcji. Te obserwacje były podstawą do pierwszej w piśmiennictwie światowym publikacji klinicznej opisującej serię takich przypadków, która ukazała się na początku roku w czasopiśmie Multiple Sclerosis and Related Disorders, którą przygotowaliśmy razem z prof. Pawłem Griebem z IMDiK, PAN w Warszawie. Publikacja ta spotkała się z dużym zainteresowaniem w kraju i na świecie i jest cytowana przez innych badaczy. W związku z tymi pozytywnymi efektami, wystąpiłem do komisji bioetycznej w kwietniu o zgodę na badania kliniczne z wykorzystaniem amantadyny w leczeniu COVID-19. Taką zgodę otrzymałem i jesteśmy właśnie w trakcie badań z udziałem pacjentów kliniki neurologii SPSK4.