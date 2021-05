Amantadyna. Lubelscy naukowcy w międzynarodowym konsorcjum naukowym

- Trwa wyścig z czasem. Pandemia opada, ale jest tak samo groźna, jak była. Niech to nas nie zwiedzie – przestrzega prof. Konrad Rejdak, szef kliniki neurologii SPSK4 w Lublinie. Specjalista ocenia, że obecnie istnieje większa dostępność do badań, a tym samym podjęcie decyzji o terapii, jaka zostanie zastosowana, może być bardziej precyzyjne. - Wejście lubelskiego ośrodka do międzynarodowego konsorcjum, to szansa na opracowanie skutecznej terapii przeciwko infekcji SARS-CoV-2 – wyjaśnia prof. Rejdak.