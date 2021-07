Ambasador polskiego jazzu przybija do portu „Lublin”. W czwartek w Klubie Muzycznym CSK ogólnopolska premiera płyty

Należy pan do grona artystów, u których słowa przesiąknięte są znaczeniem w sposób szczególny. Co kryje się zatem za tytułem płyty „Comets sing”, czyli komety śpiewają?

Podróżując po świecie lubię obserwować wieczorem to, co się dzieje na niebie. Szczególnie bliżej równika widać jak meteory, czyli części komet, których jest mnóstwo, pojawiają się, świecą niesamowitym blaskiem i szybko znikają. I tak samo jest ze wszystkim co robimy w naszym życiu: pojawiamy się, dajemy światło, jesteśmy w centrum zainteresowania, a potem znikamy. Kometa jest piękna, zachwyt nad nią powoduje, że zanurzamy się w tym co jest teraz, zamykamy oczy, wchodzimy w chwilę bieżącą. Ta chwila bieżącą jest kluczem w improwizacji jazzowej.

No właśnie, czym jest dla pana improwizacja?

Improwizacja jest właśnie zanurzeniem się na 100 procent w tym co jest teraz, dążeniem do uchwycenia wewnętrznej jedności i graniem tego, co płynie nie z pamięci, ale ze stanu świadomości. Każdy z nas w zasadzie, jeżeli rozmawia z drugim człowiekiem na temat, który pojawia się w danej chwili to improwizuje spontanicznie. Pan mi teraz zadał pytanie, czyli temat, a ja na ten temat mówię. Tym samym jest improwizacja. Kluczem improwizacji jest zatem bycie w tym co jest teraz i tworzenie na zadany temat za pomocą języka muzycznego.