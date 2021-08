Amerykanka Natasha Mack wzmocniła drużynę koszykarek Polskiego-Cukru AZS UMCS Lublin

NOWE Jakie masz prawa w restauracji? UOKiK przypomina i pokazuje słabe punkty gastronomii

Prawa konsumenta to twoje prawa i możesz z nich korzystać także w restauracjach. Inspekcja Handlowa opublikowała wyniki kontroli w lokalach gastronomicznych i wraz z UOKiK przypomina, na co warto zwrócić uwagę, stołując się na mieście oraz do czego, jako gość restauracji, masz prawo. Jakie nieprawidłowości w restauracjach wykazała kontrola? Koniecznie sprawdź, zanim zjesz poza domem!