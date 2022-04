Amerykańscy żołnierze pobiegli wokół dawnej Twierdzy Zamość. Wszystko w szczytnym celu Bogdan Nowak

To było niezwykłe wydarzenie. Żołnierze 82. Dywizji Powietrznodesantowej US Army, którzy stacjonują obecnie na lotnisku w Mokrem, zorganizowali bieg upamiętniający Ofiary Holokaustu. Odbył się on w czwartek (28 kwietnia).