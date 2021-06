Amerykański center znowu w Starcie Lublin. Zobacz efektowne akcje Jimmy'ego Taylora

Jimmy Taylor występował w zespole „czerwono-czarnych” w sezonie 2019/2020, który Start zakończył zdobyciem wicemistrzostwa Polski. Zagrał we wszystkich 22 meczach, a na parkiecie przebywał średnio przez 25 minut. Amerykanin uzyskał średnią 9,4 punktów (rekord sezonu to 16 punktów) oraz 8,7 zbiórek (rekord to 14) na mecz.