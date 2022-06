Amerykański środkowy Jeffrey Jendryk wmocnił ekipę siatkarzy LUK Lublin

Amerykanin w ostatnim sezonie po raz drugi został mistrzem Niemiec w barwach Berlin Recycling Volleys. Zdobył też drugi Superpuchar Niemiec. Ze swoją drużyną, której był kluczowym siatkarzem, dotarł także do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Był najlepszym blokującym w Berlinie, a jego skuteczność w ataku w minionej kampanii sięgnęła niemal 65%.

Jendryk od lat jest ważnym siatkarzem reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Stawał m.in. na podium mistrzostw świata, Pucharu Świata i Ligi Narodów. W PlusLidze zagra po raz drugi.

­– Chcemy stawać się coraz lepsi i udowadniać fanom, że jesteśmy dobrą drużyną, bez względu na to, kto gra po przeciwnej stronie i bez względu na to, w jakich rozgrywkach bierzemy udział. Wiem, jak klubowi poszło w zeszłym sezonie, ale czuję, że możemy walczyć o czołową ósemkę. To byłoby wspaniałe. Zobaczymy, co się wydarzy, ale jestem bardzo podekscytowany tym sezonem – podkreśla na stronie klubowej Jeffrey Jendryk.